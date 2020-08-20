Son dakika haberi! İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu Son dakika gelişmesine göre İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA