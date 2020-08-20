Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Son dakika gelişmesine göre İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.
20.08.2020 23:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:17
İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.
İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. - GAZZE
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Kaynak: İHA