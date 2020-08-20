Son dakika haberi | - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
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Son dakika haberi | - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Son dakika gündem haberi... - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.

20.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:31

- İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

GAZZE - İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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Son dakika haberi | - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Kaynak: İHA

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