Son dakika haberi | - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Son dakika gündem haberi... - İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.
20.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:31
- İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
GAZZE - İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyini vurdu.
İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurdu. Saldırı nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerde maddi hasar meydana gelirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA