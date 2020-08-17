Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları, askeri tatbikatlara katılmak amacıyla ilk kez Almanya'da
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Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları, askeri tatbikatlara katılmak amacıyla ilk kez Almanya'da

Gelen son dakika haberine göre İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı 6 F-16 savaş uçağı, Alman Hava Kuvvetleriyle ortak askeri tatbikatlara katılmak amacıyla Almanya'ya ulaştı.

Son dakika haberi... İsrail savaş uçakları, askeri tatbikatlara katılmak amacıyla ilk kez Almanya'da
17.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:57

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı 6 F-16 savaş uçağı, Alman Hava Kuvvetleriyle ortak askeri tatbikatlara katılmak amacıyla Almanya'ya ulaştı.

Almanya Havva Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Almanya tarihinde ilk kez İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının ülkeye geldiği belirtildi.

Paylaşımda, 6 F-16 savaş uçağının iki hafta boyunca "Bluewings2020" ve "MAGDAYs" tatbikatlarına katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından da "İlk kez İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı İsrail jetlerini Almanya'da selamlıyoruz. Tarihi bir an." ifadesi kullanıldı.

1972 Münih Olimpiyat saldırısının anısına uçuş gerçekleştirilecek

Alman ordusundan yapılan açıklamada, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulan Ausschwitz toplama kampının kurtarılışından 75 yıl sonra yaklaşık 180 İsrail askerinin ilk kez savaş uçaklarıyla Almanya'da misafir edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki hafta boyunca Alman Eurofighter ve İsrail F-16 uçaklarının ortak tatbikat yapacağı kaydedildi.

Alman ve İsrail jetlerinin, 1972 Münih Olimpiyat saldırısının anısına Bavyera eyaletindeki Fürstenfeldbruck Askeri Havalimanı üzerinde uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in iki ülkenin hava kuvvetleri komutanları ve İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ile Nazi rejiminin zulmünü anmak amacıyla Dachau kentinde, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin kurduğu toplama kampındaki anıta çelenk koyacağı ve burada Nazi rejiminin zulmünün hatırlanacağı kaydedildi.

1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistinli bir örgüt, 5 Eylül'de olimpiyat köyünü basarak İsrailli sporcuları rehin almıştı. 11 İsrailli sporcunun ölümüyle sonuçlanan bu olay üzerine oyunlara 1 gün ara verilmişti.

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Kaynak: AA

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