Son dakika haberi! İsrail polisinden Şam kapısı çevresinde Filistinlilere müdahale: 5 yaralı
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Son dakika haberi! İsrail polisinden Şam kapısı çevresinde Filistinlilere müdahale: 5 yaralı

Son dakika haberi! İsrail polisinden Şam kapısı çevresinde Filistinlilere müdahale: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İsrail polisinin, aşırı sağcı Yahudilerin işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda düzenleyeceği "Bayrak Yürüyüşü" eylemi öncesinde Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

İsrail polisinin, aşırı sağcı Yahudilerin işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda düzenleyeceği "Bayrak Yürüyüşü" eylemi öncesinde Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

İsrail polisi, aşırı sağcı İsraillilerin provokatif Bayrak Yürüyüşü öncesinde Şam Kapısı ve çevresini barikatlarla kapattı.

Bölgedeki Filistinlileri zorla çıkaran İsrail polisi, Şam Kapısı'na gitmek isteyenlere engel oldu.

İsrail polisi Eski Şehir çevresinde kurulan barikatların etrafında toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale ettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri de Şam Kapısı'na geldi.

Blok adına konuşan Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, İsrail'in, Doğu Kudüs'ü zorla Yahudileştirdiğini söyledi.

Avde, Naftali Bennnet başbakanlığındaki yeni İsrail hükümetinin de Binyamin Netanyahu hükümetinden farksız olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı Yahudilerin Bayrak Yürüyüşü'ne tepki gösteren Avde, Blok olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Şam Kapısı başta olmak üzere, Eski Şehir bölgesi çevresinde gerilim devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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