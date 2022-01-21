Son dakika haberi... İsrail polisinden, Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimi protestolarına müdahale

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasını protesto eden yasa dışı yerleşim karşıtı aktivistlere müdahale etti.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasını protesto eden yasa dışı yerleşim karşıtı aktivistlere müdahale etti.

Filistinli, İsrailli, yabancı aktivist ve insan hakları savunucularından oluşan grup, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1948'den beri ikamet eden ve evlerinden çıkarılmakla tehdit edilen Filistinli Salim ailesinin evinin önünde toplandı.

İsrail polisi, Salim ailesinin evinin çevresine yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından yerleştiren çitleri kaldırmaya çalışan aktivistlere engel oldu.

Polis, Filistin bayrakları taşıyan ve "İşgal yok olacak", "Yerleşimciler hırsızdır" sloganları atan göstericileri güç kullanarak dağıtırken, bazılarını da gözaltına aldı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den önce Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ev sahibi Fatma Salim, yıllardır kendilerini evlerinden çıkarmaya çalışan yerleşimci gruplara karşı mücadele veriyor.

İsrail'in Şeyh Cerrah'taki yıkımları devam ediyor

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail güçleri, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmayı sürdürüyor.

İsrail güçleri, son olarak Şeyh Cerrah sakini Salihiye ailesinin evini yıkmak üzere 19 Ocak Çarşamba gece yarısı baskın düzenlemiş ve yıkıma direnen aile fertlerini gözaltına alarak evlerini yıkmıştı.

Şeyh Cerrah'ta işgal altında yaşayan yüzlerce Filistinli, 1980'lerden bugüne Yahudi yerleşimciler lehine kararlar alan İsrail bürokrasisi ve yargısı karşısında evlerinde kalma mücadelesini sürdürüyor.