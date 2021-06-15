Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)
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Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Protesto gösterisinden detaylar İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ahmad Tibi'nin açıklaması Filistinliler ile aşırı sağcı Yahudiler arasında arbede yaşanması Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nden detaylar İsrail...

Protesto gösterisinden detaylar

İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi

Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ahmad Tibi'nin açıklaması

Filistinliler ile aşırı sağcı Yahudiler arasında arbede yaşanması

Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nden detaylar İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı

KUDÜS (AA) – İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Polisin ayrıca gerçek mermi kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polislerinin gerçek mermisiyle yaralanan bir Filistinli kadının, Kızılay'a bağlı ilk yardım ekiplerince engellendiği ve yaralı kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Bazı Filistinlilerin de İsrail polisi tarafından şiddetle darbedilerek yaralandığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Bayrak yürüyüşünde Hazreti Muhammed'e hakaret

Aşırı sağcı Yahudiler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti.

İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenledi.

Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları attı.

Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi arttırdı.

Uzun süren gösterinin ardından fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'ndan Eski Şehir bölgesinin Yafa (El-Halil) Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yahudiler, Yafa Kapısı'ndan Eski Şehir'deki Yahudi mahallesinden Mescid-i Aksa'nın güney batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı.

Bölgede yaşanan olaylarda en az 6 Filistinli, İsrail polisince gözaltına alındı.

Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)
Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)
Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)
Son dakika haberi: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki 'Bayrak Yürüyüşü' olaylı...
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı...
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