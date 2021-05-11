Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı

Son dakika haberine göre İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'te plastik mermi ve ses bombaları kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılardan 161'nin hastanelere kaldırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail polislerinin sabahın erken saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırının yaralı bilançosunun 612 olduğu, bunlardan 411'inin hastanelerde tedavi edildiği kaydedildi.

Kudüs İslami Vakıflar Sözcüsü Firas Dibs gece saatlerine doğru yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polislerinin bir kısmının tamamen Harem-i Şerif'ten çekildiğini ve yaralıların tamamının Mescid-i Aksa'dan çıkarıldığını ifade etti.

Dibs, Mescid-i Aksa'da gergin bir havanın hakim olduğuna dikkati çekti.

Saldırı akşam namazından sonra başlamıştı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif cemaatine saldırıya geçtiğini belirtti.

Dibs, Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandığına dikkati çekerek, polisin ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale ettiğini vurguladı.

İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradığını belirten Dibs, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığını ifade eden Dibs, İsrail polisinin saldırısının uzun süre devam ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile çevresinde küçük çaplı barikatlar kuran Filistinli gençler, Kıble Mescidi'nin üzerine de Filistin ile Tevhid bayrakları astı.

Filistinli gençlerin taşlarla karşılık verdiği İsrail polisi, plastik mermi ve ses bombaları kullanmaya devam etti.

Mescid-i Aksa'da bir tarafta İsrail polisinin saldırıları devam ederken, diğer taraftan da Harem-i Şerif'te yatsı ve teravih namazları kılındı.

İsrail polisinden keskin nişancılar da Harem-i Şerif'in surları ve çevresindeki duvarlarının üzerinde hazır bekledi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat