Son dakika haberi | İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi | İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi | İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, polis, "güvenlik güçlerine havai fişek attıkları" gerekçesiyle Filistinli 4 genci gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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