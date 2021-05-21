Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
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Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi: İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

 İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. 

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesi kutladı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek isteyen Filistinliler'e ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisi Filistinlilere saldırarak, kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı. 


- Filistin
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberi | İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombalarıyla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! İsrail polisi ateşkese rağmen cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Son Dakika! İsrail polisi ateşkese rağmen cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
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