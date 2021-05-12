Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)
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Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 15 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 15 kişi yaralandı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti.

Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndaki plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırısında 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayına bağlı bir sağlık görevlisinin de ayağından plastik mermiyle vurulduğu aktarıldı. Ayrıca bir Filistinlinin de İsrail polisince darbedilerek yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini duyurdu.

Öte yandan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'dan çekildiği ve olayların son bulduğunu belirtti.

Şam Kapısı'nda da müdahale

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere plastik mermi, ses bombaları ile saldırdı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

İsrail, polisinin Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)
Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)
Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)
Son dakika haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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