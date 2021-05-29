Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
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Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı

Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini boşaltmaya zorlanan Filistinlilere destek veren çok sayıda kişiye müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini boşaltmaya zorlanan Filistinlilere destek veren çok sayıda kişiye müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında yabancıların da bulunduğu Filistinli ve İsrailli onlarca kişi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek vermek için bölgede toplandı.

İsrail polisi, mahalle sakinlerine destek sloganları atan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericileri ses bombası atarak dağıtmaya çalıştı, bazılarını da darp etti.

İsrail güçleri, gazetecilerin mahalleye girişine ve yayın yapmalarına da engel oldu.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek verenlere saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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