Son dakika haberi... İsrail polisi "kar topu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika haberi... İsrail polisi "kar topu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı

AA, Mahmut Geldi - Güncel
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Son dakika haberi... İsrail polisi

Son dakika haberleri... İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "polis araçlarına kartopu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "polis araçlarına kartopu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberinde, son 24 saatte Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerince gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.

Haberde, İsrail emniyet güçlerinin Kudüs'te polis araçlarına kar topu atan 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.???????

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Polis, Güncel, Haber

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