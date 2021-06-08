Son dakika haberi: İsrail polisi, hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi: İsrail polisi, hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi: İsrail polisi, hazırladığı meyve suyuna 'Kudüs İntifadası' adını veren Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail'deki Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail polisi Doğu Kudüs'ün güneyindeki Cebel El-Mukebbir beldesinde taze sıkılmış meyve suyu satan bir büfeye baskın düzenledi.

Polis, büfenin sahibi olan 27 yaşındaki Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinli, Kudüs'te Filistinlilere, Mescid-i Aksa'ya ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik İsrail'in ihlallerine tepki amacıyla hazırladığı meyve sularından birine "Kudüs İntifadası" adını vererek, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde toplanan Filistinlilere ücretsiz dağıtmasıyla sosyal medyada tanınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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