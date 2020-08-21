Son dakika haberi | İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir hastanenin içinde göz yaşartıcı gaz kullandı
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Son dakika haberi | İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir hastanenin içinde göz yaşartıcı gaz kullandı

Son dakika habere göre İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan bir hastanenin içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Son dakika haberi | İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir hastanenin içinde göz yaşartıcı gaz kullandı
21.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:21

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan bir hastanenin içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yer alan el-Makasid Hastanesi'ne girerek içeriye göz yaşartıcı gaz attığını belirtti.

Hastalar ve çalışanlar atılan gazdan etkilenirken, Makasid Hastanesi yönetimi İsrail polisinin baskınına tepki gösterdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, göz yaşartıcı gazın polis tarafından atıldığı reddedilirken, Filistinli bir grup arasında yaşanan ve bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya müdahale için hastaneye girildiği aktarıldı.

Kavgaya karışan gruptan birinin söz konusu göz yaşartıcı gazı hastane içine attığı iddia edilen açıklamada, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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