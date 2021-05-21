Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)
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Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)

Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)
Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)
Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)
Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye tepki Açıklaması
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (2)
Son dakika haberi! İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate müdahale: 20 yaralı
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