Son dakika haberi! İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı (1)

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.