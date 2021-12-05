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Son dakika haberi: İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı, İran dosyasıyla ABD'ye gitti

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı, İran dosyasıyla ABD'ye gitti

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, ABD'de İran'ın nükleer programına ilişkin güncel bilgileri aktaracak.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, ABD'de İran'ın nükleer programına ilişkin güncel bilgileri aktaracak.

Yedioth Ahranot'un haberine göre Barnea, İran'ın nükleer programına ilişkin güncel bilgileri aktarmak ve İsrail'in ABD'den Tahran'a yönelik yaptırımlarını ağırlaştırması talebini iletmek üzere Washington'a gitti.

Barnea'nın uçağının cumartesi gecesi Tel Aviv'den havalandığı bildirildi.

Haber de, Barnea'nın ABD'li muhataplarına "İran'ın, bir yandan nükleer programını tam gaz sürdürürken diğer yandan da Viyana'daki müzakerelere katılarak dünyayı aldatmaya devam ettiğini" anlatacağı kaydedildi.

Barnea'nın İsrail'in daha önce açıkladığı gibi herhangi bir anlaşmaya bağlı kalmayacağını, Tel Aviv'in İran'ın nükleer programını durdurma girişimlerinin devam edeceğini ileteceği paylaşıldı.

Mossad Başkanı, bir süre önce yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah elde etmeyeceğini söylemişti.

Aynı şekilde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da çarşamba günü ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail hükümeti, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere ve varılacak anlaşmaya karşı çıkarken Tahran'a daha ağır yaptırımlar ve askeri müdahale seçeceğini savunuyor.

İsrail hükümeti geçen hafta, savunmaya 5 milyar şekel (yaklaşık 1,5 milyar dolar) değerinde ek bütçeyi onaylamıştı. Söz konusu bütçenin, silah sistemleri, ileri teknoloji füzeler, hava savunma sistemleri, eğitim ve tatbikatlar için kullanılacağı duyurulmuştu. İsrail basını, söz konusu bütçenin İran ile muhtemel bir çatışma için hazırlığa ayrıldığı değerlendirmelerinde bulunmuştu.

İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki uluslararası müzakereler 3 Aralık'ta anlaşma sağlanamadan sona ermiş, görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği bildirilmişti.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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