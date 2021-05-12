Son dakika haberi | İsrail'in saldırılarında şehit olanlar için Nevşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Gelen son dakika haberine göre Nevşehir'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs başta olmak üzere çeşitli kentlere yaptığı saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.