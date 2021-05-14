Son dakika haberleri! İsrail'in saldırılarında 28'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti (2)

Son dakika gelişmesine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şehit çocuğun ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesi Şehit çocuğun babasının feryad etmesi GAZZE - İsrail ordusunun pazartesi gününden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 28'si çocuk 109 kişi hayatını kaybetti.