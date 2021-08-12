Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını
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Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shmona kentinde orman yangını çıktı.

İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shmona kentinde orman yangını çıktı.

Dünya genelinde orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor. İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shmona kentinde orman yangını çıktı. Kiryat Shmona Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme uçağının yangına müdahale ettiği aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını
Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını
Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını
Son dakika haber... İsrail'in Lübnan sınırı yakınında orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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