Son dakika haberi: İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi
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Son dakika haberi: İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi

Son dakika haberi: İsrail'in İngiltere'deki silah fabrikasını basan Filistin yanlısı eylemciler, üretimi durma noktasına getirdi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Filistin yanlısı eylemciler, İngiltere'nin Oldham kentinde İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a ait silah fabrikasında kontrolü ele geçirdi ve üretimi durma noktasına getirdi.

Filistin yanlısı eylemciler, İngiltere'nin Oldham kentinde İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a ait silah fabrikasında kontrolü ele geçirdi ve üretimi durma noktasına getirdi.

İngiltere merkezli Palestine Action adlı bir eylem grubu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'ın Oldham'daki silah fabrikası Elbit Ferranti tesisinin kapılarını zincirledi; çatıya çıkan eylemciler, binayı kırmızıya boyadı.

Fabrikanın çatısında eylemciler, grubun isminin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Polisin hızlı müdahalesine rağmen eylemini sürdüren Filistin yanlıları, tesiste kullanılan bazı makinaları imha etti.

Palestine Action grubu, yaptığı yazılı açıklamada, aktivistlerin, bölgeyi işgal ederek ve buradaki çalışmaları önleyerek, İsrail'in Filistin halkına karşı savaş suçları işlemek için kullanacakları silah ve askeri teknoloji akışını engellediğini bildirdi.

Filistin yanlıları, Elbit System'ın İngiltere'deki tüm silah üretim tesisleri kapatılıncaya kadar eylemlerine devam edeceğini belirtti.

Filistin yanlıları SİHA üretimini durdurmuştu

Palestine Action grubunun üyeleri, şirketin 19 Mayıs'ta Leicester kentindeki fabrikasında da eylem başlatmış, burada SİHA üretiminin durmasına neden olmuştu.

Tesiste Gazze'de kullanılan Hermes adlı SİHA'ların üretildiğini belirten eylemciler, işgalle "işleri olabildiğince aksatmayı" amaçladıklarını belirtmişti.

Grubun Twitter hesabından, tesisin içinden çekildiği belirtilen ve SİHA parçaları olduğu kaydedilen fotoğraflar yayımlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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