Son dakika haberi | İsrail'in gözaltına aldığı Lübnanlı çoban 3 gün sonra serbest bırakıldı
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Son dakika haberi | İsrail'in gözaltına aldığı Lübnanlı çoban 3 gün sonra serbest bırakıldı

15.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:38
Son dakika haberi | İsrail'in gözaltına aldığı Lübnanlı çoban 3 gün sonra serbest bırakıldı

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu tarafından 12 Ocak'ta gözaltına alınan çoban serbest bırakıldı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu tarafından 12 Ocak'ta gözaltına alınan çoban serbest bırakıldı.

Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kafarşuba bölgesinde İsrail ordusu tarafından kaçırılan Hasan Kasım Zehre isimli çoban 3 gün aradan sonra salıverildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden ihlallerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı olduğunu vurgulayan Aker, bir vatandaşın kaçırılmasını da "Lübnan'a karşı düşmanca eylemlerinin devamı" olarak nitelendirildi.

Bu arada BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından da konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun gözaltına aldığı Lübnanlı çobanı UNIFIL birliklerine teslim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu vatandaşın Uluslararası Kızılhaç Örgütü üzerinden Lübnan makamlarına teslim edildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri iki ülke sınırında, sınırı kasten geçen Lübnanlı bir çobanı gözaltına aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Adraee, gözaltına alınan Lübnanlının soruşturulmak üzere "güvenlik güçlerine" teslim edildiğini aktarmıştı.

Lübnan ise konuya sert tepki göstererek, İsrail'in bu eylemini BMGK'ye şikayet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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