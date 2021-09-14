Son dakika haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser olan çocuğuyla vedalaştığı ana ilişkin görüntü gündem oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser olan çocuğuyla vedalaştığı ana ilişkin görüntü gündem oldu

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser olan çocuğuyla vedalaştığı ana ilişkin görüntü gündem oldu

Son dakika haberi: İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser tedavisi gören oğluyla vedalaşırken çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser tedavisi gören oğluyla vedalaşırken çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri El Halil kentinde ikamet eden Hicazi el-Kavasimi isimli Filistinli babanın evine gece baskın düzenledi.

Ahmed isimli 11 yaşındaki oğlu kanser olan Kavasimi bilinmeyen bir iddiayla İsrail güçlerince evinden gözaltına alındı.

Kavasimi'nin gözaltına alınıp götürülmeden önce kanser olan oğlu Ahmet ile vedalaşması kameraya yansıdı.

Çok sayıda kullanıcı gözaltıya tepki gösterirken, söz konusu fotoğraf sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Babasının gözaltına alınması nedeniyle Ahmed'in kemoterapi randevusu ertelendi

Ahmed'in dedesi Ziyad el-Kavasimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun 9 aydır kemik kanseriyle mücadele ettiğini belirtti.

Torununun sağlık durumunun oldukça ciddi olduğunu ve yürümediğini belirten Filistinli dede, "Ahmed bugün Kudüs'te bir doz kemoterapi alacaktı ancak babasının gözaltına alınması nedeniyle ertelendi." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Özge Özpirinçci Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Fatih Terim Gazeteler Rıza Çalımbay Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli babanın kanser olan çocuğuyla vedalaştığı ana ilişkin görüntü gündem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:42:12. #1.17#