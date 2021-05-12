Son dakika haberi | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
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Son dakika haberi | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi

Son dakika haberi | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 kişinin daha şehit olduğu ve toplam şehit sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 kişinin daha şehit olduğu ve toplam şehit sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, saldırılarda son olarak 4 kişi Gazze kentinde, 2 kişi Han Yunus'ta, 2 kişi de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehit düştü.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha şehit oldu, toplam şehit sayısı 35'e yükseldi.
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