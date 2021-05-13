Son dakika haberi... İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.