Son dakika haberi | İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Livni'den İsrail yönetimine Batı Şeria uyarısı Açıklaması
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Son dakika haberi | İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Livni'den İsrail yönetimine Batı Şeria uyarısı Açıklaması

Son dakika haberleri: Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail yönetiminin Batı Şeria topraklarını ilhak etmesinin, büyük bir tarihi hata olacağını ve bölgede gelecekte söz konusu olabilecek barış umutlarından vazgeçmek anlamına geleceğini söyledi.

Son dakika haberi | İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Livni'den İsrail yönetimine Batı Şeria uyarısı Açıklaması
26.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:18

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail yönetiminin Batı Şeria topraklarını ilhak etmesinin, büyük bir tarihi hata olacağını ve bölgede gelecekte söz konusu olabilecek barış umutlarından vazgeçmek anlamına geleceğini söyledi.

Livni, CNN International televizyonunda Christine Amanpour'un konuğu oldu.

İsrail yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak girişimine ilişkin bir soruya Livni, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30 civarındaki topraklarını ilhak etmesi, gelecekteki barış umudundan vazgeçmek anlamına geliyor. Bunun kesinlikle İsrail'in menfaatine olmadığına inanıyorum." yanıtını verdi.

Filistin ile İsrail halkının barış ve güvenlik içinde iki devlet olarak yan yana yaşayabileceğine inandığını anlatan Livni, "Bu tür tek taraflı adımlar atmak İsrail'in geri dönüşü olmayan bir noktaya varması hatta geçmesi anlamına geliyor. ve bu bizim için, iki devletli barışa inan İsrailliler, Filistinliler ve diğer herkes için büyük bir tarihi hata olacak." diye konuştu.

"İsrail devletinin varlık sebebi ve kimliği, demokratik bir Yahudi devleti olmasıdır" değerlendirmesinde bulunan Lİvni, şöyle devam etti:

Bu değerlerin ahenk içinde olması, tutarsızlıklara düşmemesi için orada yaşayanların çoğunluğunun Yahudi olması gerekir. İlhak şimdi Batı Şeria'daki Filistinlileri dışarıda bırakacak şekilde olacak ama (Filistinliler) gelecekte kendi devletlerini kuramayacaklarına göre bir sonraki adım, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasında tek bir devletin olmasıdır. Bu da milyonlarca Filistinliyi de ilhak etmeden imkansız demektir. "

Livni, Batı Şeria'nın ilhakının, iki milletli, çatışmaların olduğu bir duruma yol açacağı ve nihayetinde İsrail'in Yahudi devlet olma özelliğini kaybetmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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