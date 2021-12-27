Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı - Haberler
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Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında hayatını kaybeden Filistinliler için anma töreni düzenlendi.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında hayatını kaybeden Filistinliler için anma töreni düzenlendi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen tören kapsamında bakanlık çalışanları, söz konusu saldırılarda yaşamını yitiren güvenlik güçleri anısına dikilen anıta çelenk bıraktı.

İçişleri Bakanlığı Vekili Nasır Muslih, Gazze'deki polis merkezinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "İsrail, güvenlik karargahını hedef alarak Gazze'nin ana cephesini kırmak ve safları karıştırmak istedi ancak yeniden sağlam ulusal temeller üzerine inşa edildi." dedi.

Bakanlığın, Gazze'de güvenlik ve istikrarı korumaya devam edeceğini söyleyen Muslih, kimsenin Gazze'nin güvenliğini herhangi bir şekilde değiştirmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Muslih ayrıca, direnişin arkasını kollamanın ve işgalcilerin iş birlikçilerinin peşine düşmenin değişmez politikalarından biri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü saldırılarda 410'u çocuk, 104'ü kadın olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği bu ilk saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

Son dakika haberi! İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu'nun kurbanları 13. yılında Gazze'de anıldı

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AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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