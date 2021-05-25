Son dakika haberi | İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberi | İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Basın Sözcüsü Münir el-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polislerinin, Ramallah yakınlarındaki Ummu'ş Şerayıt beldesinde Ahmed el-Fahd isimli Filistinlinin üzerine ateş açtığını söyledi.

Cağub, El-Emari Mülteci Kampı'ndan olan Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da Mustaribin özel güçlerinin, Ummu'ş Şerayıt beldesinde bir araca ateş açtığını ve bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tanıklar, Filistinlinin cenazesinin, Filistin Tıp Kompleksine kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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