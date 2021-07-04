Son dakika haberi: İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistinli avukat Ferid el-Atraş'ın İsrail güçlerince gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistinli avukat Ferid el-Atraş'ın İsrail güçlerince gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Komisyonun Batı Şeria'daki ofisinin müdürü olan Atraş'ın, 3 Temmuz'da Kudüs'ün doğusundaki Konteyner Askeri Kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Atraş'ın gözaltına alındıktan sonra sağlık durumunun kötüleştiği ve Kudüs Hadassah Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Atraş'ın sağlık durumundan İsrail makamlarının sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, avukatın derhal serbest bırakılması talep edildi.

Atraş, İsrail karşıtı barışçıl eylemlerinden ötürü daha önce de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu