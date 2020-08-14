Son dakika haberi | - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi | - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Son dakika haberleri: - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı.

14.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:00

- İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre, Filistinli gazeteci Mustafa Ebu Ramuz Mescid-i Aksa'dan çıktığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Gazeteci Ebu Ramuz'un henüz bilinmeyen bir yere götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği aktarıldı.

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Son dakika haberi | - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Kaynak: İHA

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