Son dakika haberi! İsrail güçleri, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi! İsrail güçleri, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

13.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:17
Son dakika haberi! İsrail güçleri, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haber: İsrail askerleri, Gazze sınırındaki tellerden geçerek tampon bölgeye giren 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki tellerden geçerek tampon bölgeye giren 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinden tampon bölgeye giren 3 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Filistinlilerin silah taşımadıklarının tespit edildiği ve savcılığa sevk edildikleri kaydedildi.

İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilerin, sınır şeridi boyunca uzanan 300 metrelik alana girmesine izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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