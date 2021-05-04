Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 8, Doğu Kudüs'te 4'ü Ebu Asab ailesinden 5 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Ebu Asab ailesine ait eve gözaltı için yaptığı baskında bazı aile üyelerini darbettiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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