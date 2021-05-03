Son dakika haberi... İsrail güçleri Batı Şeria'da köye saldıran Yahudi yerleşimciler yerine Filistinlileri gözaltına aldı
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Son dakika haberi... İsrail güçleri Batı Şeria'da köye saldıran Yahudi yerleşimciler yerine Filistinlileri gözaltına aldı

Son dakika haberi... İsrail güçleri Batı Şeria'da köye saldıran Yahudi yerleşimciler yerine Filistinlileri gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin bir Filistin köyüne saldırdığı, İsrail güçlerinin ise saldırganlar yerine 11 köy sakinini gözaltına aldığı, 4'ünü de yaraladığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin bir Filistin köyüne saldırdığı, İsrail güçlerinin ise saldırganlar yerine 11 köy sakinini gözaltına aldığı, 4'ünü de yaraladığı bildirildi.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in açıklamasında, yasa dışı Shiloh Yahudi yerleşim biriminden bir grubun Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud köyüne saldırdığı belirtildi.

Fanatik Yahudilerin köyü taşladıkları ve bölgedeki bazı alanları ateşe verdikleri ifade edildi.

Olayın üzerine bölgeye gelen İsrail güçlerinin, köylerine yapılan saldırıya karşı koymak için toplanan Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 4 kişinin yaralandığı, 11 Filistinlinin de gözaltına aldığı aktarıldı.

Köyü basan fanatik Yahudilerden ise gözaltına alınanın olmadığına işaret edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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