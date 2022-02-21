Son dakika haberi: İsrail güçleri 36 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 36 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bazı adreslere baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Cenin, Kudüs, Ramallah ve El-Halil kentlerinden toplam 36 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin bilgi verilmedi.