Son dakika haberi! İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberi! İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

09.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:08
Son dakika haberi! İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika haberine göre İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 9 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis ile Ayzeriyye mahallelerinden de 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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