Son dakika haberi! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, iki devletli çözümün Bennett hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi
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Son dakika haberi! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, iki devletli çözümün Bennett hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi

Son dakika haberi! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, iki devletli çözümün Bennett hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün Başbakan Naftali Bennett hükümetinin gündeminde olmadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün Başbakan Naftali Bennett hükümetinin gündeminde olmadığını belirtti.

Lapid, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut hükümette iki devletli çözüm için bir mutabakat bulunmadığına işaret eden Lapid, "Sağcı Bennett İsrail'in başbakanı olduğu sürece, İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm olarak adlandırılan konu kartlar arasında değil." ifadesini kullandı.

Kendisinin başbakanlık koltuğuna oturduğu zaman iki devletli çözümün gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Lapid, "Olabilir." cevabını verdi.

Bennett'in 26 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 12 Temmuz'da Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ancak halihazırda bunun için bir plan bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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