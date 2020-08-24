Son dakika haberi! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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Son dakika haberi! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Son dakika gelişmesine göre İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

Son dakika haberi! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
24.08.2020 05:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 06:00

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de Hamas'a ait bir tünel ile bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözlem ve askeri noktaları vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi'nden gönderildiği belirtilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

Yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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Kaynak: AA

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