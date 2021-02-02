Son dakika haberi! İsrail'deki Filistinli nüfusun yaşadığı kentlerde polis şiddeti protesto edildi
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Son dakika haberi! İsrail'deki Filistinli nüfusun yaşadığı kentlerde polis şiddeti protesto edildi

02.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:56
Son dakika haberi! İsrail'deki Filistinli nüfusun yaşadığı kentlerde polis şiddeti protesto edildi

Son dakika gelişmesine göre İsrail'deki birçok kentte, kazayla bir öğrencinin öldürülmesi ve bir doktorun yaralanmasının ardından polis şiddeti protesto edildi.

İsrail'deki birçok kentte, kazayla bir öğrencinin öldürülmesi ve bir doktorun yaralanmasının ardından polis şiddeti protesto edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail polisinin dün Tamra kentinde Arap bir öğrenciyi öldürmesi, bir de doktoru yaralamasının ardından, bugün Tamra, en-Nasıra, Um el-Fehm ve et-Tira kentinde polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi.

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinin de katıldığı Nasıra'daki gösteride protestocular, "Ey hükümet, ey polis, Arap kanı ucuz değil" ve "Faşist polise karşı ulusal birlik" gibi sloganlar attılar.

İsrail güçleri ile göstericiler arasında olaylar çıkarken, iki gösterici göz altına alındı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre ise Tamra'da yüzlerce protestocu, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentinde polis ile bir eve ateş açan silahlı grup arasında dün çıkan çatışmada, sesler üzerine sokağa çıkan İsrail vatandaşı Filistinli hemşirelik öğrencisi Ahmed Hicazi (22) hayatını kaybederken, ona yardım etmeye çalışan doktor Muhammed Armuş'ta (31) da yaralanmıştı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cabir Hicazi, kardeşinin polis tarafından mı yoksa şüpheliler tarafından mı öldürüldüğünü bilmediğini söylemişti.

Hicazi'nin ölümü nedeniyle Tamra'da bir günlük grev ve 3 günlük yas ilan edildi.

Geçen yıl şiddet ve organize suç kaynaklı saldırılarda 96 İsrail vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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