Son dakika haberi: İsrail'de Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi
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Son dakika haberi: İsrail'de Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi

Son dakika haberi: İsrail'de Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların olduğu bölgelerde sınır polisi görevlendirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere takviye için sınır polisi konuşlandırdı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere takviye için sınır polisi konuşlandırdı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gantz, 10 yedek sınır polis birliğini çatışmaların görüldüğü bölgelerde görevlendirme kararı aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Gantz, "Şu anda acil bir durumdayız. Kanun ve düzeni tesis etmek için derhal gönderilecek büyük takviye kuvvetlerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in olağanüstü hal ilan ettiği ve 21.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği Lid kentinde Filistinliler ve İsrailliler arasında dün çatışmalar yeniden başlamıştı.

Fanatik Yahudiler, kentteki İsrail vatandaşı Filistinlilerin evlerine saldırmıştı.

İsrail polisi, dün gece polis aracının yakıldığı ve olayların kontrolden çıktığı kentte 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İsrail ve Filistinlilerin bir arada yaşadığı Akka, Lid gibi kentlerde iç çatışmalar çıkabileceği yönünde basında çok sayıda yorum yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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