Son dakika haberi: İsrail'de soğutma kulesi çöktü
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Son dakika haberi: İsrail'de soğutma kulesi çöktü

Son dakika güncel haberine göre İsrail'de bir petrol rafinerisinin soğutma kulesi çöktü.

Son dakika haberi: İsrail'de soğutma kulesi çöktü
12.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:25

İsrail'de bir petrol rafinerisinin soğutma kulesi çöktü.

İsrail'in Hayfa kentinde bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinde çökme meydana geldi. İsrail yangın ve kurtarma yetkilileri, Hayfa'da bir petrol rafinerisinin soğutma kulesinin çöktüğünü açıkladı. Soğutma kulesinin çökmesi sonucu herhangi bir sızıntının olmadığını belirten yetkililer, olayda herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ifade etti. - HAYFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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