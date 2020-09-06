Son dakika haberi: İsrail'de Netanyahu karşıtı eylemlerde 11'inci haftaya girildi Son dakika haberlerine göre İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto eden İsrailliler, 11'inci haftada eylemlere devam etti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto eden İsrailliler, 11'inci haftada eylemlere devam etti. Netanyahu'nun evinin önüne yürüyen göstericiler, " Netanyahu istifa" diye slogan attı.

İsrail'de yüzlerce kişi,11'inci haftada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle eylem gerçekleştirdi. Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular, Netanyahu'nun evinin önünde toplandı.Göstericiler, " Bibi istifa" diye slogan attı. Direnen eylemcilerden 12 kişinin gözaltına alındığı ve 2 polisin de yaralandığı açıklandı.

Kaynak: DHA