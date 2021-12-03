Son dakika haberi | İsrail'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 7'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İsrail'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 7'ye yükseldi

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İsrail'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülen kişi sayısı 7'ye yükseldi

Son dakika haber: İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 27 de şüpheli vaka bulunduğu belirtildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 27 de şüpheli vaka bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının konuya dair açıklaması İsrail basınında yer aldı.

Açıklamada, ülkede yeni varyantın tespit edildiği kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 4 vakanın Güney Afrika'dan gelen aşı yaptırmamış kişiler olduğu, diğer 3 kişinin de Kovid-19'a karşı aşılı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Omicron varyantı şüphesiyle 27 kişinin durumunu izlediği, bunlardan 22'sinin "korumasız" yani son 6 ay içinde aşılarının son dozu uygulanmayan veya hiç aşı yaptırmamış kişiler olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.

İsrail istihbarat servisiyle bağlantıları tespit edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

İsrail istihbarat servisiyle bağlantıları tespit edilen 16 sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı için korkutan sözler: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek

 ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title