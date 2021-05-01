Son dakika haberi: İsrail'de bir petrokimya tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen son dakika haberine göre İsrail'in Hayfa kentindeki bir petrokimya tesisinde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İsrail'in Hayfa kentindeki bir petrokimya tesisinde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Jerusalem Posta gazetesinde yer alan haberde, Bazan Petrol Rafinerisine ait bir petrokimya tesisindeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği belirtildi.

Yangının, tesisteki boruda meydana gelen hasar nedeniyle çıktığı, olayın ardından işletme içerisinde yakıt akışının durdurulduğu ifade edildi.

Acil müdahale ekibi ve itfaiyenin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı