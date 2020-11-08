Son dakika haberi | İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Son dakika haberi | İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti

08.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 08.11.2020 02:04
Son dakika haberi | İsrail'de bazı bakanlar ve parlamenterler Biden'ı tebrik etti

Son dakika haber... İsrail'de birçok bakan ve birçok parlamenter, 3 Kasım ABD seçimlerinde 46. Başkan olarak ilan edilen Joe Biden'ı kutladı.

İsrail'de birçok bakan ve birçok parlamenter, 3 Kasım ABD seçimlerinde 46. Başkan olarak ilan edilen Joe Biden'ı kutladı.

Haaretz gazetesinde geçen habere göre, Çalışma Bakanı Itzik Shmuli, Adalet Bakanı Avi Nissenkorn, Güvenlik Konseyi Bakanı Penina Tamanu-Shata ve bazı parlamenterler ABD'de seçimleri kazandığı belirtilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Beni Gantz ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in bu konuda henüz yorum yapmadıkları belirtildi.

Öte yandan ülkede muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından Biden için yazdığı tebrik mesajında "Seçilen Başkan Dostum Joe Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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