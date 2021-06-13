Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua

Bir son dakika haberine göre Aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddualarından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te...