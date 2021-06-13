Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua
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Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddualarından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te...

Aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddualarından detaylar KUDÜS (AA) – İsrail'deki aşırı sağcı Siyonist Yahudiler, Gelecek Var ve Yamina partileri öncülüğündeki koalisyon hükümeti için güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı'nda bedduaya çıktı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett karşıtlarının çağrısı üzerine yüzlerce Yahudi, Ağlama Duvarı'nda toplandı.

Haham Shmuel Eliyahu liderliğinde düzenlenen ayinde, "Tanrı'nın onlara devletin Yahudiliğini ve ülkenin her yerinde Yahudi yerleşim birimleri inşa projelerini zayıflatmaya yönelik planlarını gerçekleştirme fırsatı vermemesini diliyoruz" şeklinde dualar okundu.

Ayinde ayrıca "İsrail'in Arapların eline geçeceği" uyarıları da yapıldı.

Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua
Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua
Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua
Son dakika haberi! İsrail'de aşırı sağcılardan yeni koalisyon hükümetine karşı toplu beddua

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
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