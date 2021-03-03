Son dakika haberi: İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı
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Son dakika haberi: İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

03.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:28
Son dakika haberi: İsrail belediyesi Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi yıktı

Son dakika gündem haberi: İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle polis korumasında yerle bir etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere ait iki evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle polis korumasında yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli Ebu Meyyale ailesine ait binanın bulunduğu bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail polisi, evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler Filistinli ailenin 2 katlı binasını buldozerlerle yıktı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün Ra's Hamis Mahallesi'nde de Gays ailesine ait bir evi yıktı.

Haberde, İsrail polisinin, yıkıma tepki gösteren Filistinli bir genci gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020 yılında Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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