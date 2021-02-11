Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı
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Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

11.02.2021 02:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 03:02
Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

Son dakika habere göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarındaki Celkamus köyünde oturan Hamas'ın önemli liderlerinden Abdulbasıt el-Hac'ın (48) evine baskın düzenledi.

Hac, İsrail askerleri tarafından evi teftiş edildikten sonra gözaltına alındı. Hayatının çeşitli dönemlerinin 16 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Abdulbasıt el-Hac, bir buçuk yıl önce serbest bırakılmıştı.

Cenin'de bir gün önce de Hamas'ın lider kadrosundan Halid el-Hac (55) İsrail askerleri tarafından bir baskının ardından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin İsrail yada Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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