Son dakika haberi | İsrail basını: "Tel Aviv, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İsrail basını: "Tel Aviv, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı"

23.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:54
Son dakika haberi | İsrail basını:

Son dakika haberine göre İsrail yönetiminin, geçen ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ABD'nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

İsrail yönetiminin, geçen ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ABD'nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD'yi ziyaret eden Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin BAE'ye "bazı silah sistemlerinin" satışına Tel Aviv'in karşı çıkmayacağı belirtildi.

Yerel basın, bu açıklamayla Tel Aviv'in BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktığını aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Netanyahu, önceki açıklamalarında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmalarına rağmen ABD'nin BAE'ye F-35 satışına karşı olduklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Sevim Emre Hakan Taşıyan
Spor Babel Can Bartu Gökhan Gönül Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İsrail basını: "Tel Aviv, ABD'nin BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 19:54:48. #1.14#
title