Son dakika haberi | İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi
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Son dakika haberi | İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi

Son dakika haberi | İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İsrail Güvenlik Kabinesi'nin uluslararası baskılara rağmen bugün yaptığı toplantısında Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasının ele alınmadığı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin uluslararası baskılara rağmen bugün yaptığı toplantısında Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasının ele alınmadığı bildirildi.

Başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun ateşkes baskısı yaptığı süreçte İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki son durumu ele almak için toplandı.

Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, kabinede Gazze'de ateşkese varılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Söz konusu yetkili, uzun soluklu ateşkesin şu an için İsrail yönetiminin gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden, iki kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Yerel basın, başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun sivil kayıplar nedeniyle İsrail'e ateşkese varılması için baskı yaptığını, Tel Aviv yönetiminin bu nedenle ateşkesi değerlendirmeye başladığını yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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