Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki

03.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:48
Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturmanın başladığını duyurmasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturmanın başladığını duyurmasına tepki gösterdi.

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, UCM Başsavcısı Bensouda'nın kararının "antisemitik" ve "iki yüzlü" olduğunu ileri sürdü.

UCM'yi taraflı olmakla suçlayan Netanyahu, "Doğrular için savaşmaya devam edeceğiz ve bu kararı iptal ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Serdar Aziz Sergen Yalçın Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 18:48:33. #1.16#
title